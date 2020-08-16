Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 августа 19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса

В России начали производить первую в мире вакцину от COVID-19. Первая партия уже выпущена, пишет РИА «Новости».

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

О регистрации вакцины, которая получила название «Спутник V», ранее сообщил президент Владимир Путин.

Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Проколоть его придется дважды с перерывом в три недели. Утверждается, что сформированный иммунитет продержится в организме два года.

Утверждается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о заявках на вакцину из 20 стран мира. Всего за границу планируют отправить около миллиарда доз препарата.

Данные о доклинических и клинических исследованиях вакцины обещают обнародовать в ближайшее время.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость