В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса

О регистрации вакцины, которая получила название «Спутник V», ранее сообщил президент Владимир Путин.
Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Проколоть его придется дважды с перерывом в три недели. Утверждается, что сформированный иммунитет продержится в организме два года.
Утверждается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.
Российский фонд прямых инвестиций сообщил о заявках на вакцину из 20 стран мира. Всего за границу планируют отправить около миллиарда доз препарата.
Данные о доклинических и клинических исследованиях вакцины обещают обнародовать в ближайшее время.