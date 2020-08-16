В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса

В России начали производить первую в мире вакцину от COVID-19. Первая партия уже выпущена, пишет РИА «Новости».

О регистрации вакцины, которая получила название «Спутник V», ранее сообщил президент Владимир Путин.

Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Проколоть его придется дважды с перерывом в три недели. Утверждается, что сформированный иммунитет продержится в организме два года.

Утверждается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о заявках на вакцину из 20 стран мира. Всего за границу планируют отправить около миллиарда доз препарата.

Данные о доклинических и клинических исследованиях вакцины обещают обнародовать в ближайшее время.