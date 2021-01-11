В России выявлен первый заболевший «британским» штаммом коронавируса

Высказываясь об обследовании россиян, вернувшихся из Великобритании, Попова отметила: «У одного человека это был коронавирус нового штамма».
По словам руководителя Роспотребнадзора, данный случай заражения британским штаммом коронавируса был зафиксирован в России еще в конце прошлого года.
«Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог. Только у одного человека. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус», — добавила Анна Попова.
Также отмечается, что существующие в России ПЦР-тесты на коронавирус выявляют в том числе и британский штамм.
Что касается зарегистрированных в РФ вакцин от ковида, то они также защищают и от этого штамма, заверила Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора, говоря о «британском» штамме ковида, отметила, что вирус не является более опасным, но он оказался более заразен.