В России выявлен первый заболевший «британским» штаммом коронавируса

Высказываясь об обследовании россиян, вернувшихся из Великобритании, Попова отметила: «У одного человека это был коронавирус нового штамма».

По словам руководителя Роспотребнадзора, данный случай заражения британским штаммом коронавируса был зафиксирован в России еще в конце прошлого года.

«Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог. Только у одного человека. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус», — добавила Анна Попова.