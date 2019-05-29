В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных. Подробности

В России выстраивается новая система оказания онкологической помощи — все мероприятия по лечению входят в систему ОМС, в том числе и дорогие: радиология, химиотерапия и поддерживающее лечение.

Если в поликлинике вам говорят: «МРТ через месяц, два. Можно быстрее, но через кассу», — то надо не кошелек доставать, а звонить в страховую компанию.

Такой совет дал в интервью «РГ» член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, эксперт Всероссийского союза страховщиков, профессор Алексей Старченко.

Кроме того, теперь срок проведения необходимых исследований для установления диагноза — не более 14 календарных дней с момента обращения к врачу.

Жестко прописан и срок постановки на учет у врача-онколога в случае, если диагноз подтвердится — не более трех рабочих дней.

«Иными словами, уже созданы такие финансовые и организационные возможности, чтобы каждый больной мог обследоваться и лечиться без проволочек и бесплатно», — говорит Старченко.

Контроль

Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных.

Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации, пишет mail.ru. «Например, средства на закупку таргетных препаратов предусмотрены, а главврач их не приобретает. Сегодня такая ситуация должна быть невозможна, направлять эти деньги на другие нужды запрещено», — поясняет эксперт.