В России за месяц выпустят 80 тысяч аппаратов ИВЛ

По ее словам главы агенства Вероники Скворцовой, система отличается от зарубежных аналогов тем, что созданы бактерицидные фильтры, которые позволяют не заражать пациентов друг от друга, когда они одновременно подключены к аппарату.

«Мы уже с понедельника запускаем производственную площадку, за апрель месяц будет разработано 80 тысяч комплектов», — добавила Скворцова.

Она также отметила, что сейчас у агенства есть семь прототипов вакцины против коронавируса, однако готовую к применению стоит ожидать не ранее чем через 11 месяцев.

По последним данным, в России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Из них выздоровели 45 человек, четверо умерли.