В России забраковали закон о запрете крепкого алкоголя с 21 года

Минздав России лоббирует закон, согласно которому с 2020 года могут запретить продавать алкоголь людям младше 21 года. Однако Минэкономиразвития инициативу не одобряет, пишет « Российская газета ».

Законопроект запрещает продавать алкоголь крепостью более 16,5% людям моложе 21 года. Это, полагают эксперты Минэкономразвития, усложнит работу продавцов. Им придется изучать этикетку, сопоставить информацию с возрастом покупателя и принять решение о продаже. Нарушения обернутся штрафами для ритейлеров.

Оппоненты не согласны, что алкоголь крепостью 16,5% менее вредный, чем 17%. Они уверены: запрет приведет к росту продаж суррогатного алкоголя, что еще хуже скажется на здоровье молодых людей.

Инициативу не поддерживает Минфин, который считает, что закон дает одним производителям преференции по сравнению с другими.

Между тем Минздрав ссылается на то, что мозг человека формируется до 21 года. До этого он более уязвим к внешним воздействиям, в том числе к алкоголю.