В России зафиксировали дефицит препарата для пациентов с артритами

По ее словам, препарат швейцарской компании Sandoz пропал из аптек в августе.
В нашей стране метотрексат постоянно принимают до 2,5 млн человек. Пациенты с артритами должны принимать его пожизненно раз в неделю, а перерыв в лечении может привести к серьезным обострениям.
Одна из причин нехватки лекарств — пандемия коронавируса, поскольку препараты от ревматических заболеваний также используются для лечения COVID-19, пишет bfm.ru.
Sandoz обещает восстановить поставки с октября из Австрии. Проблемы с отгрузками связаны с необходимостью внести изменения в упаковку из-за смены формы собственности австрийского завода.