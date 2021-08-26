26 августа
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Здоровье

В России зафиксировали дефицит препарата для пациентов с артритами

Пациенты с ревматическими заболеваниями столкнулись с нехваткой импортных лекарств, в частности раствора метотрексата, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщила «Ведомостям» вице-президент Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По ее словам, препарат швейцарской компании Sandoz пропал из аптек в августе.

В нашей стране метотрексат постоянно принимают до 2,5 млн человек. Пациенты с артритами должны принимать его пожизненно раз в неделю, а перерыв в лечении может привести к серьезным обострениям.

Одна из причин нехватки лекарств — пандемия коронавируса, поскольку препараты от ревматических заболеваний также используются для лечения COVID-19, пишет bfm.ru.

Sandoz обещает восстановить поставки с октября из Австрии. Проблемы с отгрузками связаны с необходимостью внести изменения в упаковку из-за смены формы собственности австрийского завода.

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