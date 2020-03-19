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Здоровье

В России зафиксирован первый смертельный случай от COVID-2019

19 марта в Москве умерла пожилая пациентка, зараженная коронавирусом нового типа. Это первая официально зарегистрированная в России смерть от последствий заражения COVID-19.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Умершей женщине было 79 лет, она скончалась от пневмонии, пишет info24.ru.

Женщина получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации.

В инфекционной больнице № 2 находилась в изолированном боксе.

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, моче-каменная болезнь, церебровасулярная болезнь», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Последние данные

По данным на 19 марта, в мире число зараженных коронавирусом нового типа составляет 219565 человек, вылечились — 84801. Погибли 8927 человек.

Москва

По данным карты распространения коронавирусной инфекции в мире, в Москве 86 зараженных, 1 человек выздоровел. И нет ни одного умершего. Вполне возможно, на момент публикации, данные карты еще не обновились.

Данные по СФО

В Томской, Новосибирской областях, Красноярске, Хакасии заражены по одному человеку. В Кемерово — двое.

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