В России зафиксирован первый смертельный случай от COVID-2019

19 марта в Москве умерла пожилая пациентка, зараженная коронавирусом нового типа. Это первая официально зарегистрированная в России смерть от последствий заражения COVID-19.

Умершей женщине было 79 лет, она скончалась от пневмонии, пишет info24.ru.

Женщина получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации.

В инфекционной больнице № 2 находилась в изолированном боксе.

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, моче-каменная болезнь, церебровасулярная болезнь», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 19, 2020

Последние данные

По данным на 19 марта, в мире число зараженных коронавирусом нового типа составляет 219565 человек, вылечились — 84801. Погибли 8927 человек.

Москва

По данным карты распространения коронавирусной инфекции в мире, в Москве 86 зараженных, 1 человек выздоровел. И нет ни одного умершего. Вполне возможно, на момент публикации, данные карты еще не обновились.

Данные по СФО

В Томской, Новосибирской областях, Красноярске, Хакасии заражены по одному человеку. В Кемерово — двое.