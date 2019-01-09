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В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России заработал закон, который запрещает производство и оборот сухого алкоголя - порошка, который можно развести водой и получить алкогольный напиток, сообщают «Вести».

Алкоголь.
Алкоголь.
altapress.ru

Запрет касается продуктов, который в жидком виде содержат более 0,5% этилового спирта, уточняет РИА Новости. При этом под запрет не попадут компоненты, используемые для производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии и товаров химической промышленности.

Власти объяснили запрет тем, что сухой алкоголь опасен, ведь потребитель может высыпать больше порошка, чем положено, и отравиться. О том, что порошковый алкоголь надо запретить, в Роспотребнадзоре начали говорить еще в 2015 году.

Штрафов за нарушение нового запрета пока нет. Хотя уже подготовлены поправки в КоАП, согласно которым должностные лица можно наказывать на 20 тыс. — 50 тыс. рублей, а юридические лица — на 200 тыс. — 500 тыс. рублей с конфискацией «предмета административного правонарушения». Но пока эти поправки «завернуло» правовое управления Госдумы.

Впервые сухой алкоголь запатентовали в 1966 году в Японии. В 1974 году похожий патент выдали в США. В некоторых странах такой алкоголь запрещают из-за малой изученности его воздействия на организм человека, а в Германии или США его распространяют через Интернет, пользуясь лазейками в законодательстве.

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