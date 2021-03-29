В России зарегистрировали экспортную вакцину «Спутник Лайт»

Минздрав России в понедельник зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

«Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». Дата регистрации: 29.03.2021″, — говорится в реестре.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что «Спутник Лайт» — это первый компонент препарата «Спутник V».

«Легкую» версию вакцины можно применять и для быстрой вакцинации граждан, и для повышения иммунитета у переболевших COVID-19. У нее будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты после прививки составить до 85 процентов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал, что «Спутник Лайт» будет производиться преимущественно для внешнего рынка, а для россиян основным будет «Спутник V».