В России зарегистрировали «легкую» вакцину от коронавируса

Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт», разработчики заявляют, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа, пишет РИА Новости.

«Эффективность составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу «Спутника» по программе массовой гражданской вакцинации с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата начались в январе 2021 года, промежуточные итоги подвели к 10 марта. Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.

В РФПИ также сообщили, что по итогам лабораторных исследований вакцина эффективна против всех новых штаммов коронавируса, серьезных нежелательных явлений после применения препарата не зарегистрировано.

«Спутник Лайт» не требует специальных условий для хранения и логистики и обладает доступной ценой менее 10 долларов. Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики.

Вакцина «Спутник Лайт» будет применяться у людей от 18 до 60 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, препарат создавался для быстрого создания популяционного иммунитета при неблагоприятной эпидемиологической ситуации и для использования переболевшими, у которых нет антител или они низкие.