В России зарегистрирован препарат против осложнений после ковида

«Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции», — говорится в релизе.
Медикамент эффективен в борьбе с цитокиновым штормом и не имеет нежелательных побочных эффектов в отличие от других антицитокиновых средств.
О препарате
«Лейтрагин» — это агонист дельта-опиоидных рецепторов, исходный препарат называется «даларгин», пишет Lenta.ru.
Раньше это лекарство использовали для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Позже выяснилось, что он играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, а также в организации иммунного ответа.
Препарат был запатентован в августе прошлого года.