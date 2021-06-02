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Здоровье

В России зарегистрирован препарат против осложнений после ковида

Российский ингаляционный препарат «Лейтрагин», предназначенный для предотвращения или смягчения осложнений при COVID-19, зарегистрирован в России, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Препараты. Лекарства.
Препараты. Лекарства.
Pixabay.com

«Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции», — говорится в релизе.

Медикамент эффективен в борьбе с цитокиновым штормом и не имеет нежелательных побочных эффектов в отличие от других антицитокиновых средств.

О препарате

«Лейтрагин» — это агонист дельта-опиоидных рецепторов, исходный препарат называется «даларгин», пишет Lenta.ru.

Раньше это лекарство использовали для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Позже выяснилось, что он играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, а также в организации иммунного ответа.

Препарат был запатентован в августе прошлого года.

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