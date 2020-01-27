В российских аптеках резко подорожал йод

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25−29%, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), пишут «Известия».

Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Так, в декабре 2018-го аптеки продавали антисептик по 14 рублей, а через год — уже по 18.

Это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на товары в России.

Йод не входит в перечень жизненно важных лекарственных средств, поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию, отметили в ФАС.

По словам экспертов, подорожание объясняется дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.

Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки.