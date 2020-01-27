В российских аптеках резко подорожал йод

Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Так, в декабре 2018-го аптеки продавали антисептик по 14 рублей, а через год — уже по 18.
Это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на товары в России.
Йод не входит в перечень жизненно важных лекарственных средств, поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию, отметили в ФАС.
По словам экспертов, подорожание объясняется дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки.