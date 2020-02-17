В российских поликлиниках больше не будет стоматологов и психологов

Кроме того, в новую рекомендуемую структуру поликлиник не попали кабинет помощи при отказе от курения и кабинет лучевой диагностики.
В поликлинике, которая обслуживает до 30 тыс. человек, должны быть следующие специалисты: кардиолог, уролог, ЛОР, офтальмолог, фтизиатр, эндокринолог, хирург, невролог, травматолог, ортопед и инфекционист. Также там должен быть кабинет медицинской профилактики, кабинет функциональной диагностики, УЗИ, рентген, флюорография и маммография, клинико-биологическая и биохимическая лаборатории.
В более крупных поликлиниках будут проводить прием онколога и эндоскопическую диагностику. Также там должны работать ревматологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, нефрологи, колонопроктологи и гериатры, отделения медицинской реабилитации, паллиативной помощи и кабинет МРТ.