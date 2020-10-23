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23 октября 7°C
Коронавирус
Здоровье

В российских регионах начали бесплатно выдавать лекарства от COVID-19

По крайней мере в двух российских регионах начали бесплатную выдачу лекарств для лечения больных, заразившихся коронавирусом — в Тюменской и Челябинской областях. Местные СМИ рассказали, какие еще меры предпринимают в регионах, чтобы снять напряженность в системе здравоохранения, связанную с ростом заболеваемости COVID-19.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Южный Урал

В Челябинской области бесплатная раздача лекарств от COVID-19 стартовала 15 октября, сообщает eanews.ru. Лекарства начали получать пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении.

В Копейске лекарства находятся на аптечном складе, ответственными за их выдачу назначены старшие медицинские сестры местных поликлиник.

Каждая ведет специальный журнал, а отчеты заносятся в систему «Барс». С лекарствами к пациентам врач выезжает на дом. Специалист проводит осмотр, ставит диагноз и принимает решение о назначении лечения.

Лекарства.
Лекарства.
СС0

В случае диагноза «коронавирус, легкая форма» или «подозрение на инфекцию» он сможет сразу выдать препарат.

Закуплены «Арбидол», «Гриппферон», «Гидроксихлорохин», «Левофлоксацин», «Коронавир». Выдача этих препаратов вносится в медкарту пациента, который расписывается в их получении", — рассказала замглавного врача по поликлинике горбольницы № 1 Копейска Лариса Кондакова.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

Тюменская область

В Тюменской области бесплатные лекарства от COVID-19 начали выдавать людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Препараты оплачены за счет областного бюджета. Информацию об этом появилась тоже в середине октября на сайте Pravdaurfo.ru.

Наборы лекарств для лечения инфекции на ранних стадиях будут выдаваться по решению врача на первичном приеме. Средняя стоимость одного набора — 1,6 тыс. рублей. На эти цели в бюджете зарезервировано 500 млн рублей.

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

Кроме того, поликлиниках Тюмени установят 3 новых томографа. Власти намерены ввести в течение двух недель 1 тыс. коек для больных коронавирусом. Загрузка коечного фонда на момент публикации составляла 87%.

Также решено неотложную помощь в Тюмени перевести на круглосуточный режим работы. Данная служба дополнительно получила 12 автомобилей и получит еще 41. Увеличено и число операторов на «горячих линиях» службы неотложной помощи и поликлиник.

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