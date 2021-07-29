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Здоровье

В российских регионах возникла тотальная нехватка врачей

Власти ряда регионов РФ в последнее время публично объявляют о нехватке врачей.

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

Так, глава Минздрава Крыма Александр Остапенко оценил дефицит медицинских кадров в республике в 6,5 тыс. человек.

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом он заявил, что в республике не хватает 2,5 тыс. врачей и 4 тыс. среднего медперсонала. Наибольший дефицит (от 50% до 70%) наблюдается среди инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой медицинской помощи, терапевтов, хирургов, пульмонологов, эндокринологов и онкологов, пишет «Коммерсант».

Не лучше ситуация в ряде других субъектов. При этом особенно остро дефицит ощущают сотрудники служб скорой помощи.

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев сказал, что, «если смотреть на цифры, дефицита вроде как и нет», так как учитывается коэффициент совмещения (один специалист работает на полторы-две ставки). Но проблема нехватки кадров все же существует и особенно ощутима на селе. Там, не хватает эндокринологов и участковых врачей, пишет «Росбалт».

В Минздраве РФ воздержались от оценки масштаба дефицита врачей, но сказали, что планируют «выездную оценку» оказания медицинской помощи в двух регионах — Ростовской области и Крыму.

По итогам этой проверки планируется выработать «адресные меры» поддержки регионов.

И тут же добавили, что регионы «уполномочены самостоятельно реализовывать адресные меры социальной поддержки отдельных категорий работников с целью их привлечения к оказанию медицинской помощи или закрепления в отдельных населенных пунктах».

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