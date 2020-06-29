В российских санаториях у туристов больше не будут требовать справку об отсутствии коронавируса

Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что при заселении в санаториях не будут просить туристов предоставлять справку об отсутствии COVID-19, пишет РИА Новости.

Однако по рекомендациям Роспотребнадзора вместо этой справки отдыхающих попросят предъявить другую — документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.

Справку об отрицательном тесте на коронавирус Ростуризм счет «избыточным требованием».

«Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу. Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учета этого требования», — сказали в пресс-службе Ростуризма.

Роспотребнадзор переписал и другие свои рекомендации: теперь в номер можно заселять не по одному, а по два человека и проводить групповые процедуры при соблюдении социальной дистанции.