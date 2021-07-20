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Здоровье

В российском городе-миллионнике вырубят все тополя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своем Instagram, что поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову начать процесс вырубки всех тополей в городе.

Тополиный пух в Барнауле. Июнь, 2011г.
Тополиный пух в Барнауле. Июнь, 2011г.
Михаил Хаустов

«Мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров. <…> Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать. Я знаю, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени, и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан. Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать», — подчеркнул губернатор.

Как считает Куйвашев, за 10−15 лет можно заменить все тополя в екатеринбургских скверах и парках на другие деревья, пишет polit.ru.

Между тем экологи считают, что избавляться от тополей надо очень постепенно и равномерно.

В противном случае это может отразиться на экологическом состоянии городов, поскольку тополя способны очищать очень загрязненную почву и воду, в то время как последовательная замена деревьев позволяет не терять долгосрочный эффект, связанный с озеленением и очисткой воздуха, пишет e1.ru.

Резкое избавление от тополей приведет к большей запыленности и изменению микроклимата в городе.

«Если мы убираем деревья одномоментно, то бетонные стены начнут нагреваться, и резко увеличится температура. Наши товарищи чиновники, конечно, думают, но довольно плохо советуются. Деревья надо вырубать не резко, а по мере их естественного старения, потому что тополь — это быстро стареющее дерево. Просто срубить и посадить — так не решается. Только медленно, равномерно, вообще без революций», — говорит доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Александр Пауков.

По словам ученого, береза — мощный аллерген. «Сосны тоже довольно сильно пылят. Елки плохо растут в городе, пихты — тем более. Яблони не дают такой биомассы. У тополя тоже есть негативные свойства, но пух от них — это, на мой взгляд, очень временная и очень короткая проблема», — указал биолог.

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