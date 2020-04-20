В российской больнице заразились Covid-19 почти 80 медиков и пациентов

Сейчас результат первого теста проверяют в областном Центре гигиены и эпидемиологии, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в Instagram.
Больницу закрыли на карантин.
Один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные заболевшие чувствуют себя хорошо, симптомов болезни у них нет.
Предварительно, источником распространения COVID-19 в больнице стал врач, который заразился инфекцией от соседки по дому, пишет polit.ru.
Медиков инфекционных отделений планируют селить в гостиницах и отелях Екатеринбурга на время эпидемии.