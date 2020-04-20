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20 апреля
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Здоровье

В российской больнице заразились Covid-19 почти 80 медиков и пациентов

У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга обнаружили COVID-19.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Сейчас результат первого теста проверяют в областном Центре гигиены и эпидемиологии, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

Больницу закрыли на карантин.

Один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные заболевшие чувствуют себя хорошо, симптомов болезни у них нет.

Предварительно, источником распространения COVID-19 в больнице стал врач, который заразился инфекцией от соседки по дому, пишет polit.ru.

Медиков инфекционных отделений планируют селить в гостиницах и отелях Екатеринбурга на время эпидемии.

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