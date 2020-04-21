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Здоровье

В российской колонии зафиксирована вспышка Covid-19

В колонии в Еврейской автономной области началась вспышка коронавирусной инфекции. Власти назвали ситуацию напряженной и ожидают росту числа зараженных в ближайшие дни, говорится на сайте правительства региона.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

«Четверо пациентов уже полностью выздоровели и выписались из инфекционной больницы, еще четверо готовятся на выписку. Один пациент в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, но прогноз у него благоприятный», — заявил и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Власти не уточнили, в какой колонии произошла вспышка, пишет polit.ru. Всего в Еврейской автономной области зарегистрировали 43 случая коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 529 человек.

В начале апреля правозащитники сообщали РБК, что в московском СИЗО № 1 («Матросская тишина») арестованные заболели инфекцией с признаками ОРВИ и пневмонии, но их не проверяют на COVID-19. В камерах содержатся по 20 человек. Во ФСИН вспышку заболевания отрицали.

Также в апреле сотрудник исправительной колонии № 5 в Рязанской области заразился коронавирусом.

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