В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda сообщила о выводе с рынка трех препаратов, относящихся к категории жизненно важных. Один из них — лекарство от аритмии, занимавшее почти 60% рынка, сообщает РБК .

После апреля 2019 года на российский рынок прекратятся поставки кардиологического препарата «Атенолол Никомед», антидепрессанта «Амитриптилин Никомед» и противопротозойного средства «Метронидазол Никомед». Об этом Takeda уведомила Росздравнадзор.

Причины ухода с рынка — «глобальный пересмотр продуктового портфеля компании, а также необходимость переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов».

«Атенолол Никомед» в России производят и поставляют еще несколько фирм, но атенолол от Takeda занимал почти 60% рынка в упаковках, подсчитали для РБК в аналитической компании DSM Group.

Однако врачи говорят, что дефицит атенолола от Takeda не скажется на пациентах слишком отрицательно — есть другие препараты из этой фармакологической группы, хорошие альтернативы.



По препарату «Амитриптилин Никомед» Takeda занимала около 40% российского рынка, подсчитали в DSM Group. По «Метронидазол Никомед» компания не занимает и 2%.



Все эти препараты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, их цена регулируется государством. На все три препарата компания не повышала цены несколько лет. Takeda могла принять решение о выводе препаратов с рынка, поскольку их производство стало для нее нерентабельным, предположил в разговоре с РБК генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.