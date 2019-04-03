Росздравнадзор предупредил о прекращении поставок некоторых препаратов, применяемых при лечении онкологии

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии, сообщает ТАСС .

С 1 апреля 2020 года из-за производственных причин в Россию будет прекращена поставка противоопухолевого препарата «Мюстофоран».

Ведомство также проинформировало о прекращении производства и дистрибуции противовирусного препарата «Интрон А» компании «МСД Фармасьютикалс» в виде раствора для инъекций. Производители лекарства, применяемого в том числе при лечении СПИДа и рака, заверили, что до исчерпания остатков препарата на складе он будет поступать в Россию.

Помимо этого, прекращаются поставки в антисептического спрея «Септолете плюс», который применяют при инфекциях полости рта и глотки, пишет bfm.ru. Это не связано с проблемами эффективности и безопасности лекарства, подчеркнули в Росздравнадзоре.

Ранее сообщалось, что количество онкологических больных за последние 10 лет выросло в России почти на 14%. Об этом рассказал главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн.