В школах Алтайского края с началом учебного года выявили коронавирусных больных

«Мы говорили, что с началом учебного года будет отмечаться сезонный подъем ОРВИ и гриппа среди детей. Может быть, будут и вспышки коронавируса, — сказала Егорова. — В детской школе искусств № 3 есть три случая среди учителей. Также зафиксированы заболевшие в детских садах №№ 239, 249, 185.
При этом новые санитарные правила, применяемые к учебным заведениям в период пандемии коронавируса, не содержат четких рекомендаций, как поступать, если обнаружится больной.
«Пока мы действуем так. Если заболел учащийся, то класс переведут на дистанционный режим, — говорит Егорова — Если случай с учителем, то всех контактировавших возьмут под наблюдение, и учеников и педагогов. При этом 100% тестирования не будет, обследуют только близких контактных».
Всем, кто контактировал с заболевшим, выдадут предписание на 14-дневную самоизоляцию.