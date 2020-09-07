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Здоровье

В школах Алтайского края с началом учебного года выявили коронавирусных больных

В нескольких учебных заведениях Барнаула выявили коронавирусных больных. Детская школа искусств № 3 переведена на дистанционный режим. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

«Мы говорили, что с началом учебного года будет отмечаться сезонный подъем ОРВИ и гриппа среди детей. Может быть, будут и вспышки коронавируса, — сказала Егорова. — В детской школе искусств № 3 есть три случая среди учителей. Также зафиксированы заболевшие в детских садах №№ 239, 249, 185.

При этом новые санитарные правила, применяемые к учебным заведениям в период пандемии коронавируса, не содержат четких рекомендаций, как поступать, если обнаружится больной.

«Пока мы действуем так. Если заболел учащийся, то класс переведут на дистанционный режим, — говорит Егорова — Если случай с учителем, то всех контактировавших возьмут под наблюдение, и учеников и педагогов. При этом 100% тестирования не будет, обследуют только близких контактных».

Всем, кто контактировал с заболевшим, выдадут предписание на 14-дневную самоизоляцию.

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