В Сибири будут делать бескровные операции на мозге с помощью гамма-ножа

Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина открыли в Новосибирске. На площадях в 4 тыс. кв. метров установлено современное диагностическое оборудование, в том числе для позитронно-эмиссионной томографии.

С вводом центра жители Сибирского федерального округа смогут получать уникальные медицинские услуги.

В лечебном отделении есть гамма-нож — аппарат, считающийся «золотым стандартом» в радиохирургии внутричерепных патологий. Операция проходит за один день, полностью бескровна и безболезненна для пациента.

«Это будет второй аппарат в линейке лучевого оборудования МИБС (первый работает более 10 лет в Петербурге) и седьмой — в стране», — сообщается на сайте института.

На базе медучреждения работает лаборатория для производства и расфасовки радиофармпрепаратов, которые будут применять в лечении пациентов. Здесь же собираются готовить врачей для ядерной медицины.

Обслуживать новый центр будет 7−8 тыс. пациентов в год.