В Сибири будут делать бескровные операции на мозге с помощью гамма-ножа

С вводом центра жители Сибирского федерального округа смогут получать уникальные медицинские услуги.
В лечебном отделении есть гамма-нож — аппарат, считающийся «золотым стандартом» в радиохирургии внутричерепных патологий. Операция проходит за один день, полностью бескровна и безболезненна для пациента.
«Это будет второй аппарат в линейке лучевого оборудования МИБС (первый работает более 10 лет в Петербурге) и седьмой — в стране», — сообщается на сайте института.
На базе медучреждения работает лаборатория для производства и расфасовки радиофармпрепаратов, которые будут применять в лечении пациентов. Здесь же собираются готовить врачей для ядерной медицины.
Обслуживать новый центр будет 7−8 тыс. пациентов в год.