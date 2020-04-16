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Здоровье

В Сибири экс-полицейский предлагает поправить здоровье при помощи массажа с козочками

В Новосибирске бывший полицейский Владимир Притьмов предлагает лечебный массаж с козами после которого останутся незабываемые впечатления, пишет «КП-Новосибирск».

Козлята в Барнаульском зоопарке.
Козлята в Барнаульском зоопарке.
vk.com/zoo_22

Как рассказал Притьмов, сейчас он живет в частном доме, а недавно у козы родились малыши, которые любят резвиться и ходить по спине хозяина.

«Я недавно завел козу, у нее родились трое козлят, причем все девочки. Козочки очень активные. Прыгают на плечи, мочки ушей сосут. Если лечь на живот, они втроем начинают сверху прыгать. Довольно приятные впечатления, а козлята забавные, даже забавнее котят», — рассказал мужчина.

Козочки живут в пустой теплице. На массаж Притьмов готов выезжать с ними в город, но если люди захотят прийти к нему домой, то он тоже не против.

За час козьего массажа или просто общения с животными мужчина берет 600 рублей. Он уверен, что за эти деньги все получат незабываемые впечатления.

Он также предупредил, что козочки весят килограмма три-четыре, даже меньше. Поэтому травм нанести не могут, но если кому-то будет необходимо, выдадут строительную каску.

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