Перевод новосибирского роддома № 2 под работу с больными коронавирусом был «взвешенным и обоснованным», заявили в областном минздраве.

Инфекционный стационар на базе роддома рассчитан на 100 мест.

В роддом будут переводить из распределительных центров пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в состоянии «легкой и средней» степени тяжести.

Медперсонал должен пройти курс обучения по лечению коронавирусной инфекции на базе медуниверситета, пишет Тайга.инфо.

Резерв

В минздраве также прокомментировали возможный перевод под ковид-госпиталь гинекологической больницы № 2. Чиновники подтвердили, что она входит в резерв для перепрофилирования в случае ухудшения ситуации, но окончательное решение о создании инфекционного госпиталя пока не принято.