В Сибири пингвина госпитализировали с невротическими приступами

У птицы заметили приступы неврологического характера. Для того, чтобы поставить точный диагноз, требовалось провести компьютерную и магнитнорезонансную томографию (МРТ и КТ).
Оборудование для проведения таких исследований животным есть только в Новосибирской клинике «Бэст». Пингвин в сопровождении ветеринарного врача на автомобиле отправился в Новосибирск, где прошел необходимые процедуры, пишет polit.ru.
Серьезных нарушений здоровья у пингвина не обнаружили. Сейчас Немо получает необходимое лечение и проходит дополнительные исследования.