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Здоровье

В Сибири пингвина госпитализировали с невротическими приступами

Очкового пингвина Немо из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» отправили на обследование в клинику в Новосибирске.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
patriarchia.ru

У птицы заметили приступы неврологического характера. Для того, чтобы поставить точный диагноз, требовалось провести компьютерную и магнитнорезонансную томографию (МРТ и КТ).

Оборудование для проведения таких исследований животным есть только в Новосибирской клинике «Бэст». Пингвин в сопровождении ветеринарного врача на автомобиле отправился в Новосибирск, где прошел необходимые процедуры, пишет polit.ru.

Серьезных нарушений здоровья у пингвина не обнаружили. Сейчас Немо получает необходимое лечение и проходит дополнительные исследования.

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