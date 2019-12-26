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Здоровье

В Сибири собаки болеют смертельным заболеванием опасным для человека

В Иркутской области, а также на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке, число животных, зараженных эхинококкозом достигает 30%, сообщают «Известия».

Щенок. Собака.
Щенок. Собака.
СС0

Заразиться этим смертельно опасным для человека заболеванием можно не только через бродячих, но и домашних собак, предупредили в Роспотребнадзоре. При эхинококкозе в печени, иногда в легких и других органах образуются кистозные образования, содержащие личинки ленточных червей Echinococcus.

Заболевание протекает у людей в тяжелых формах. Оно поражает органы и приводит к летальному исходу или инвалидности. Эхинококкоз может проявиться через несколько лет. У больного усиливаются аллергии, пробуждаются «спящие» инфекции, например, туберкулез, возникают зуд, головная боль, снижение работоспособности.

Заражаются люди чаще всего при контакте с больными животными, в том числе с собаками, при сборе и употреблении зелени, фруктов и ягод, питье зараженной воды и выделке шкур, пишет «Российская газета».

Во избежание заражения Роспотребнадзор советует соблюдать правила гигиены — мыть руки после контактов с животными, не есть немытые сырые овощи, проводить вакцинацию домашних животных, проводить их обследование, не разрешать собакам лизать лицо, спать в постели.

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