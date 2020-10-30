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В Сибири закрыли город из-за коронавируса

ЗАТО Зеленогорск в Красноярском крае полностью закрывает въезд в город для граждан.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

Сюда можно было попасть по заранее полученным пропускам.

Прием заявлений на въезд сейчас прекращен. Приостанавливается действие даже полученных до 29 октября пропусков, следует из решения комиссии по организации охраны контролируемой зоны ЗАТО. Со 2 по 15 ноября въезд по ним запрещается.

«Прекращается въезд „гостевой“. С сегодняшнего дня уже заявления не принимаются. Юрлица по-прежнему въезжают», — уточнили ТАСС в горадминистрации 29 октября.

Решение о въезде в экстренных случаях — похороны или заболевание — принимает руководство города или Электрохимического завода — градообразующего предприятия.

Те, кто уже въехал в населенный пункт, могут там остаться до окончания срока действия разрешения или беспрепятственно покинуть город, пишет Тайга.инфо.

Цифры

На 29 октября в населенном пункте зарегистрировано 1100 случаев коронавирусной инфекции (в Красноярском крае — 25 860), и только за одни сутки — 92 человека, 13 человек умерло.

805 в настоящее время находятся на самоизоляции.

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