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Здоровье

В сибирском регионе медик заявил о критической ситуации с коронавирусом

Сотрудник скоро помощи из Хакасии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шайгу на критическую ситуацию с коронавирусом.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

На одном из Telegram-каналов появился видеоролик, в котором сотрудник медицинской помощи рассказал о нехватке мест для лечения больных коронавирусом в республике, а также об отсутствии необходимых препаратов в аптеках.

«Обратите внимание на нашу республику. У нас ситуация сложная. Мест не хватает. Мы пациентов возим просто по стационарам ради отписки, чтобы медики сняли с себя ответственность, — и их отправляют лечиться домой», — призывает на опубликованном видео один из медиков.

По его словам, несмотря на заверения минздрава и правительства Хакасии о том, что ситуация под контролем, в аптеках нет ни лекарств, ни антибиотиков. А то, что есть, продается с накруткой цены в пять-шесть раз.

Сообщается, что Минздрав России направил в Хакасию группу специалистов по решению сложившейся проблемы.

«Специалисты проведут аудит организации оказания медицинской помощи населению, а также окажут практическую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и организационно-методическую поддержку», — говорится на сайте ведомства.

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