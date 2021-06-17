В сибирском регионе ввели обязательную вакцинацию от ковида. Комментарий Кремля

Прививку от коронавируса обязаны сделать все сотрудники органов госвласти и местного самоуправления, а также 60% всех существующих в области организаций.
Первый компонент вакцины обязательно ввести до 17 июля, второй — до 17 августа. Имеющие противопоказания граждане получили право не прививаться, пишет polit.ru.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ранее обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающего населения столицы. При этом еще за несколько дней до этого столичные власти отрицали возможность введения обязательной вакцинации. К аналогичным мерам прибегли власти Подмосковья.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не будут вводить обязательную вакцинацию от ковида по всей стране, сообщает РИА Новости.
«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
Против обязательной вакцинации высказывался ранее и Владимир Путин. Президент России называл принудительную вакцинацию нецелесообразной, но добавлял, что непривитым грозит смертельная опасность.
Решения правительство будет принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных регионах.