В сибирском регионе ввели обязательную вакцинацию от ковида. Комментарий Кремля

Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию против коронавируса. Ранее к аналогичным мерам прибегли власти Москвы и Московской области, сообщает РБК.

Прививку от коронавируса обязаны сделать все сотрудники органов госвласти и местного самоуправления, а также 60% всех существующих в области организаций.

Первый компонент вакцины обязательно ввести до 17 июля, второй — до 17 августа. Имеющие противопоказания граждане получили право не прививаться, пишет polit.ru.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ранее обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающего населения столицы. При этом еще за несколько дней до этого столичные власти отрицали возможность введения обязательной вакцинации. К аналогичным мерам прибегли власти Подмосковья.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не будут вводить обязательную вакцинацию от ковида по всей стране, сообщает РИА Новости.

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Против обязательной вакцинации высказывался ранее и Владимир Путин. Президент России называл принудительную вакцинацию нецелесообразной, но добавлял, что непривитым грозит смертельная опасность.

Решения правительство будет принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных регионах.