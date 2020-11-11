В смывах из ТЦ, магазинов, поликлиник специалисты нашли коронавирус

Новое исследование смывов с поверхностей в общественных местах выявило наличие вируса в торговых центрах, поликлиниках, на транспорте и в магазинах, сообщает Роспотребнадзор.

В рамках исследования было взято 273 тыс. смывов с объектов окружающей среды, говорится в сообщении ведомства. Все пробы были проверены на наличие коронавируса SARS-CoV-2.

«Из них выявлено 413 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — говорится в сообщении.

Коронавирус при этом не был обнаружен ни в одной из проб, взятых с продуктов питания.