Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта 3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

В соседней с Алтайским краем республике число зараженных COVID-2019 выросло вдвое за три часа

В Республике Казахстан — по данным на 12:00 17 марта — зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает на своей странице в Facebook Минздрав страны.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com

Таким образом, общее количество заразившихся составило 27 человек.

Все новые случаи зарегистрированы в Нур-Султане. Никакой дополнительной информации об этих пациентах нет.

В 9:00 17 марта сообщалось о 13 заразившихся. Как рассказал «Фергане» официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, среди них — двухлетняя девочка.

«Ее поместили в детскую инфекционную больницу Алматы. Она летела рейсом Берлин — Минск — Алматы 12 марта», — сообщил Ахметшарип.

Местные СМИ также сообщили о двух мужчинах, прилетевших из Москвы — у них также подтвердился COVID-2019.

В Алтайском крае зараженных коронавирусом нового типа пока официально не зарегистрировано (по данным на 17 марта).

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
vk.com/mil
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость