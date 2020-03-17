В соседней с Алтайским краем республике число зараженных COVID-2019 выросло вдвое за три часа

В Республике Казахстан — по данным на 12:00 17 марта — зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает на своей странице в Facebook Минздрав страны.

Таким образом, общее количество заразившихся составило 27 человек.

Все новые случаи зарегистрированы в Нур-Султане. Никакой дополнительной информации об этих пациентах нет.

В 9:00 17 марта сообщалось о 13 заразившихся. Как рассказал «Фергане» официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, среди них — двухлетняя девочка.

«Ее поместили в детскую инфекционную больницу Алматы. Она летела рейсом Берлин — Минск — Алматы 12 марта», — сообщил Ахметшарип.

Местные СМИ также сообщили о двух мужчинах, прилетевших из Москвы — у них также подтвердился COVID-2019.

В Алтайском крае зараженных коронавирусом нового типа пока официально не зарегистрировано (по данным на 17 марта).