В спальном районе Барнаула начнут строить две поликлиники

Строительство сразу двух лечебных учреждений в Индустриальном районе Барнаула в 2020 году анонсировал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. 10 декабря он провел онлайн-конференцию с жителями края.

По словам министра, строительство новой поликлиники запланировано в квартале 2002-а по адресу ул. Лазурная, 46. В настоящее время разработан проект и объявлен аукцион по выбору подрядной организации, которая и начнет строительство в 2020 году. Правда, пока не очень понятно, есть ли желающие взяться за этот объект.

Второе учреждение может появиться в квартале 20 33 (улицы Энтузиастов и Попова). Дмитрий Попов согласен, что в этом микрорайоне давно необходима медицинская организация, поэтому запланировано строительство поликлиники с женской консультацией, для ее размещения уже предусмотрен земельный участок.