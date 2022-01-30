В столице Поднебесной отменили регистрацию браков в «красивую дату»

Власти Пекина ввели временный запрет на проведение церемоний прощания с умершими и отменили регистрацию браков, запланированных на красивую дату 02.02.2020.

Такое постановление издали власти Пекина в связи с заболеваниями, вызванными коронавирусом.

По словам главы управления гражданской администрации города Ли Ваньцзюна, на каждую прощальную церемонию приходило от нескольких десятков до более чем ста человек.

Массовое скопление людей на подобных мероприятиях не способствует борьбе с заболеванием, пишет News.ru.

2 февраля 2020 года — очень востребованная дата для регистрации брака в Китае из-за сочетания цифр, пишет РИА Новости. Они созвучны с фразой «я люблю тебя, люблю тебя», такое встречается «раз в тысячу лет».

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения стало известно в конце декабря 2019 года, известие пришло из города Ухань, пишет bfm.ru.

Заражение человека коронавирусом нового типа подтвердили в Тибетском автономном округе. Тибет был последней территорией в Китае, где не фиксировались случаи заболевания. Теперь 2019-nCoV проник во все регионы и провинции страны.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.