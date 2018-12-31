В столовых российских школ хотят запретить соль без йода

Этот документ можно прочитать на федеральном портале проектов правовых актов. Вот что предлагает в нем главный санитарный врач страны:
При приготовлении блюд и кулинарных изделий должна использоваться йодированная соль. Использование нейодированной соли не допускается.
Постановление направлено на профилактику заболеваний, обусловленных йод-дефицитными состояниями. В сопровождающих документах указано, что «всю территорию России можно считать эндемичной по йоду».
Отмечается, что при отсутствии профилактических мероприятий по восполнению йода его дефицит становится проблемой государственного масштаба. Указано, что выборочное изучение качества рационов фактического питания детей показало существенный дефицит йода (от 29 до 75%, в зависимости от региона).
До 28 января текст проекта будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу, пишет Rossaprimavera.ru.
Почему так важен йод
Недостаток в рационе человека йода является причиной увеличения щитовидной железы и изменения ее функциональных возможностей (эндемический зоб). Эндемический зоб у детей и подростков в Центральном регионе России встречается в 15−20% случаев, в восточных регионах страны — достигает 40%. Наиболее распространен йодный дефицит в горных районах и предгорьях, в таких регионах как Северный Кавказ, Урал, Алтай, Дальний Восток и Поволжье.