В Стране утренней свежести на второй год пандемии по-прежнему нет ни одного ковидного случая

В Северной Корее не выявлено ни одного больного коронавирусом, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает телеканал YTN (Южная Корея).

И это несмотря на то, что болезнь распространяется по всему миру больше года, а последствия пандемии навредили экономике многих стран.

ВОЗ отмечает — из 21,6 тыс. ПЦР-тестов на COVID, сделанных в КНДР с начала глобальной эпидемии, ни один не оказался положительным.

Почему в 25-миллионной стране было сдано всего 20 с небольшим тысяч тестов, в организации никак не объяснили, пишет «Росбалт».

Северокорейские власти во избежание проникновения вируса в страну полностью закрыли границы в январе 2020 года.