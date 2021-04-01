В Стране утренней свежести на второй год пандемии по-прежнему нет ни одного ковидного случая

И это несмотря на то, что болезнь распространяется по всему миру больше года, а последствия пандемии навредили экономике многих стран.
ВОЗ отмечает — из 21,6 тыс. ПЦР-тестов на COVID, сделанных в КНДР с начала глобальной эпидемии, ни один не оказался положительным.
Почему в 25-миллионной стране было сдано всего 20 с небольшим тысяч тестов, в организации никак не объяснили, пишет «Росбалт».
Северокорейские власти во избежание проникновения вируса в страну полностью закрыли границы в январе 2020 года.