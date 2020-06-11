В трех российских регионах проверят популяционный иммунитет к COVID-19

В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге проведут исследования состояния популяционного иммунитета к коронавирусу. Оценку проведут в июне, сообщает ТАСС.

Исследовательские группы будут поделены по возрастам: дети от года до 17 лет, взрослые 18−29 лет, 30−39 лет, 40−49 лет, 50−59 лет, 60−69 лет, 70 лет и старше.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что на территории трех пилотных регионов запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов», — сообщил Роспотребнадзор.

Полученные данные будут необходимы для определения особенностей эпидемии в России, для определения мероприятий по профилактике и «для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом».