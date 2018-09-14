В трети регионов России выросла смертность от рака

В трети российских регионов в 2017 году выросла смертность от онкологических заболеваний, следует из доклада ОНФ и фонда «Здоровье». При этом во многих субъектах рак обнаруживают на поздних стадиях, сообщает РБК.

В 30 из 85 регионов России за год выросла смертность от рака, говорится в докладе. Хуже всего со смертностью от онкологических заболеваний ситуация в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%). Однако в целом по стране смертность от рака снизилась на 2,4%.

Рост смертности в некоторых регионах объясняется множеством факторов, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев. Например, может измениться принцип указания причины смерти при наличии у умерших комплекса заболеваний или улучшиться учет онкологических больных в регионе.

В 2017 году в России почти на 3% выросло количество впервые выявленных онкологических заболеваний, зафиксировали в ОНФ. Эксперты полагают, что этот показатель и должен расти, потому что растет онконастороженность врачей, а диагностика становится тщательнее. Это помогает обнаружить рак на ранних стадиях развития — первой или второй.



​Больше всего выявляемость увеличилась в Чукотском автономном округе (на 33,1%), Хабаровской крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%). Хуже всего с выявляемостью в 2017 году ситуация обстояла в Калмыкии и Якутии. Именно там чаще всего диагностируют рак на последних стадиях — в 53% и 52,6% случаев соответственно.

​В ОНФ предполагают, что причины растущей смертности и низкой выявляемости на ранних стадиях в некоторых регионах — в отсутствии специализированной медицинской помощи.

Эксперты также подсчитали, какое количество пациентов умирают в течение года с момента обнаружения заболевания. Этот показатель в России составляет 22,5%, что довольно критично, отметили в ОНФ.

«Снижение смертности от онкологических заболеваний — это система организационных мероприятий, от которой нельзя ждать краткосрочных результатов. Надо скрупулезно создавать эту систему, готовить специалистов, создавать критерии качества ее работы на разных этапах, строить и оснащать специализированные медицинские учреждения», — считает Беляев.