В Якутии выявили еще шесть новых случаев заражения COVID-19

Роспотребнадзор РФ подтвердил коронавирус у шестерых человек из Якутии сообщает РИА «Новости».

По данным издания, у шести жителей Якутии предварительно подозревали этот диагноз. После проведения анализов Роспотребнадзор подтвердил заболевание.

Вице-премьер республики Ольга Балакина уточнила в своем Telegram-канале, что в общей сложности в Якутии выявлено 7 случаев заражения. По ее словам, все инфицированные проходят лечение в инфекционном стационаре Якутска.

Ранее Якутская топливно-энергетическая компания сообщила, что у ее гендиректора Андрея Коробова выявили подозрение на коронавирус. Анализы Коробова из Якутска отправили в Новосибирск для подтверждения. В четверг первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек, контактировавших с топ-менеджером ЯТЭК, прибывшим в Якутск из Москвы.