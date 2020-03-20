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Здоровье

В Якутии выявили еще шесть новых случаев заражения COVID-19

Роспотребнадзор РФ подтвердил коронавирус у шестерых человек из Якутии сообщает РИА «Новости».

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

По данным издания, у шести жителей Якутии предварительно подозревали этот диагноз. После проведения анализов Роспотребнадзор подтвердил заболевание.

Вице-премьер республики Ольга Балакина уточнила в своем Telegram-канале, что в общей сложности в Якутии выявлено 7 случаев заражения. По ее словам, все инфицированные проходят лечение в инфекционном стационаре Якутска.

Ранее Якутская топливно-энергетическая компания сообщила, что у ее гендиректора Андрея Коробова выявили подозрение на коронавирус. Анализы Коробова из Якутска отправили в Новосибирск для подтверждения. В четверг первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек, контактировавших с топ-менеджером ЯТЭК, прибывшим в Якутск из Москвы.

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