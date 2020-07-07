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Здоровье

В Южной Корее обнаружили новый очень заразный штамм коронавируса

Новые очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Он хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность, сообщают Вести.Ru.

По данным организации Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, сначала в стране распространялся штамм S, завезенный из Китая. Потом он мутировал в штамм V. <Его находили у сектантов Синчхончжи, которые составляют половину всех заболевших в стране.>

Но сейчас в Южной Корее выявляется штамм GH, который распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса.

Этот штамм возник в Европе, Северной и Южной Америке и регионах Африки. Таким образом, в Южную Корею его завезли, передает РИА Новости.

В начале мая Южная Корея перешла на более ослабленный режим карантинных мер, но затем властям пришлось вновь усилить правила безопасности из-за возникновения новых локальных очагов вируса.

Российский экипаж

У 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice Stream, прибывшего в Пусан из Владивостока, обнаружен штамм GR.

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