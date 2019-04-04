В Забайкалье врачи заплатят больше миллиона рублей за то, что лечили у девочки простуду вместо рака

Суд взыскал с Борзинской районной больницы в Забайкалье 1,1 миллиона рублей за неверно поставленный диагноз ребенку. Пациентку с 2009 года лечили от симптомов простуды, хотя все это время у нее развивалось раковое заболевание, пишет «Российская газета».

Интересы истцов в суде представляла руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева. Она рассказала, что девочка много лет мучилась от воспаления и увеличения лимфоузлов разных групп. Однако врачи медучреждения утверждали, что это обычный лимфаденит на фоне простудных заболеваний, прописывая ей противовоспалительные средства.

Обследование у онкологов Читы помогло установить правильный диагноз: вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами. Больной пришлось перенести две срочных операции, которые прошли не очень удачно. Во время одной из них был задет лицевой нерв. Пациентке пришлось проходить долгий период реабилитации.

Родители онкобольной обратились в суд с требованием компенсировать им моральный ущерб. Просили взыскать с больницы 1 миллион 300 тысяч рублей: миллион — девочке и по 150 тысяч каждому из них.

Борзинский городской суд удовлетворил иск частично. Он взыскал в пользу супругов 200 тысяч рублей, а в пользу их дочери — 900 тысяч рублей.

По словам Анастасии Кптеевой, в этом году пострадавшей исполнилось 18 лет. Прогнозы врачей благоприятные.