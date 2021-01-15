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Здоровье

95% вакцинаций сосредоточено лишь в 10 странах мира

ВОЗ сожалеет, что 95% вакцинаций сосредоточены в 10 странах, сообщает AFP.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Необходимо, чтобы «все страны, способные вносить, предоставлять и поддерживать равный доступ, а также развертывание вакцин, делали это», сказал европейский директор ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, 95% вакцин против COVID-19, вводимых во всем мире, были произведены в 10 странах.

По данным сайта анализа данных, это Россия, США, Китай, Великобритания, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Италия, Германия, Испания и Канада, пишет bfm.ru.

Несмотря на начало кампаний вакцинации, скорость передачи, наблюдаемая в некоторых странах, в частности из-за новых, более заразных вариантов, которые называются английскими и южноафриканскими, вызывает беспокойство.

В 25 странах европейской зоны, включая Россию, зарегистрированы случаи, связанные с новым штаммом VOC 202012/01.

В России массовая вакцинация стартует 18 января.

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