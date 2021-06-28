29 июня
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Здоровье

«Вакцинация — это шанс»: Виктор Томенко поставил прививку и объяснил, почему не сделал это раньше

28 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил первый компонент вакцины «Спутник -V» и поделился с подписчиками в Instagram своими ощущениями.

Вакцинация.
Вакцинация.
zdravalt.ru

«Из ощущений — чувство легкости о того, что наконец-то и у меня появилась такая возможность. Привиться раньше было нецелесообразным из-за достаточного уровня антител после перенесенного осенью ковида. Как только их уровень снизился, записался на прививку», — рассказал губернатор.

Он призвал всех, кто не болел, у кого снижается количество антител или коронавирус был более, чем полгода назад, пройти вакцинацию. По словам Виктора Томенко, для этого в крае работает более 80 стационарных пунктов, более двух десятков передвижных мобильных комплексов.

«К сожалению, вновь растет количество заболевших, мы вынуждены увеличивать число коек в ковидных госпиталях, а темп вакцинации все еще недостаточный. Лишь 320 тыс. жителей края привились при необходимых 1 млн 100 тыс. человек — 60% от всего числа проживающих в регионе», — написал губернатор.

В этот же день прививку поставил министр здравоохранения Дмитрий Попов тоже сделал прививку и отчитался, что самочувствие у него отличное.

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