Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 октября 3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Вакцину «Вектора» отдельно протестируют на пожилых людях

Антиковидную вакцину «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский Центр вирусологии «Вектор», планируют зарегистрировать 15 октября, заявил стопкоронавирус. рф гендиректор Ринат Максютов.

Дмитрий Медведев в центре вирусологии "Вектор".
Дмитрий Медведев в центре вирусологии "Вектор".
government.ru

Первыми вакцину получат участники пострегистрационных клинических исследований (так называемый третий этап), число которых составит 30 тыс. человек.

Также вакцину протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет. Это будет отдельное исследование.

В первой и второй фазе исследований препарат тестировали на 100 добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Ни у кого из них не зафиксировали серьезных побочных эффектов, подчеркнул Максютов.

О вакцине

Препарат содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета, уверяют ученые.

Недоверие

Несмотря на то, что создатели второй антикоронавирусной вакцины получили на разработку больше времени, чем разработчики первой, основной этап ее испытаний тоже будет проводиться уже после регистрации.

В Минздраве согласовали такую практику. Однако именно она вызывает больше всего нареканий к вакцине «Спутник V» у некоторой части научного сообщества и сомнения у россиян, большинство которых пока не хочет рисковать, прививаясь не до конца проверенным препаратом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость