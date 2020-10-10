Вакцину «Вектора» отдельно протестируют на пожилых людях

Первыми вакцину получат участники пострегистрационных клинических исследований (так называемый третий этап), число которых составит 30 тыс. человек.
Также вакцину протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет. Это будет отдельное исследование.
В первой и второй фазе исследований препарат тестировали на 100 добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Ни у кого из них не зафиксировали серьезных побочных эффектов, подчеркнул Максютов.
О вакцине
Препарат содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета, уверяют ученые.
Недоверие
Несмотря на то, что создатели второй антикоронавирусной вакцины получили на разработку больше времени, чем разработчики первой, основной этап ее испытаний тоже будет проводиться уже после регистрации.
В Минздраве согласовали такую практику. Однако именно она вызывает больше всего нареканий к вакцине «Спутник V» у некоторой части научного сообщества и сомнения у россиян, большинство которых пока не хочет рисковать, прививаясь не до конца проверенным препаратом.