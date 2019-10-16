Вам кошмар или панику? Барнаульский психолог рассказал, как распознать и побороть фобии

В чем отличие фобии от обычного страха

Фобия — это иррациональный страх, когда человека пугают предметы и ситуации, которые потенциально не несут опасности жизни и здоровью. А если и есть небольшая вероятность угрозы, то реакция на нее несоизмерима с последствиями.

Такой иррациональный страх устойчив и интенсивен во времени. Иногда человек пытается его всячески избежать, а иногда не замечает вовсе. По словам психолога, некоторые люди думают, что фобии не нужно лечить. Но это не так.

Обычно таким «недугом» страдают люди с тревожным расстройством, которые нуждаются в твердой гарантии безопасности. Им кажется, что «если держать ситуацию под контролем, смерть и заболевания не наступят совсем».

Евгений Юдин,

барнаульский психолог:

Не бывает такого, что сегодня человек боится летать на самолете (аэрофобия), а завтра уже нет. В чем особенность фобии как диагноза — человек ограничивает и усложняет собственную жизнь, когда начинает избегать потенциально пугающих ситуаций. Например, вместо того чтобы полететь на самолете, едет на поезде. Он теряет время и жертвует собственным комфортом.

Как распознать фобию При приближении к объекту страха усиливается тревога , человек хочет обезопасить себя ( например , держится за поручни — боится упасть или потерять сознание).

человек хочет обезопасить себя например держится за поручни — боится упасть или потерять сознание). Обостряется желание избежать ситуации.

Безопасность проявляется в «ритуальных» действиях. К примеру , возникает необходимость носить с собой таблетки. В случае если забыл их дома — состояние резко ухудшается.

Фобия как результат воспитания

Психолог убежден: страхи заложены в людях с раннего возраста. Ребенка можно научить бояться. В его практике был случай, когда социофобия (страх взаимодействия с другими людьми) стала результатом детской травмы.

Отец. Ребенок. Семья СС0

У одного из клиентов был психически нездоровый отец, поведение которого вызывало стыд у ребенка. Уже во взрослой жизни пациент заметил у себя непроизвольные движения лица — уголки рта дергались, брови непроизвольно поднимались вверх. Он боялся, что люди заметят это и сочтут его сумасшедшим, как отца, поэтому избегал общения.

Евгений Юдин,

барнаульский психолог:

Он делал «покер фэйс» во время общения с людьми и был похож на робота. Я предложил действовать наоборот — специально преувеличивать нервные тики. Его лицо стало оживленным и эмоциональным, а пациент казался естественным и привлекательным. Сначала мы практиковались на сеансах, а потом он попробовал такой метод во время общения с друзьями. Пациент удивился, когда его приятели ничего не заметили. Сделал важный вывод — во время общения каждый увлечен собой. Человек намного больше думает, как он сам выглядит во время общения, как формулирует свои мысли, чем про собеседника. Это ему очень помогло.

Дети наблюдают за родителями и легко усваивают страхи. Ребенок может заметить, что мама боится летать, и запомнить этот страх.

Каким страхам подвержены барнаульцы

По словам Евгения Юдина, агорафобия встречается в его практике чаще всего. Когда человек испытывает панические атаки в магазине, на улице или на мероприятии, он затем будет избегать там появляться.

Компьютер. CCO

Также среди пациентов Юдина есть люди с канцерофобией. Из-за большого количества сообщений СМИ об онкологических заболеваниях стал распространен этот страх. Но зачастую под такой фобией подсознательно маскируются другие тревоги.

Его клиентка услышала историю женщины, которая заболела раком кишечника. Она стала интенсивно проходить обследования, но тревога не проходила. Психолог предложил представить ей, что она уже заболела, и пережить эту ситуацию в своем воображении.

В момент «смерти» она рассказала, что муж оставил компьютерные игры и беспокоился только о ней. Канцерофобия оказалась потребностью близости.

Боязнь одиночества , авиакатастроф и искрящихся розеток

Аня,

жительница Барнаула , 21 год: Еще со школы меня начали беспокоить панические атаки. Ощущения были такие, будто мне стало за что-то очень сильно стыдно, как будто большой ком внутри. Все чувства усиливались во много-много раз. Потом все прекратилось, а на втором курсе университета началось опять. На меня внезапно напала паника, стало плохо, ужасно страшно, сердце бешено колотилось. В это момент я была одна, сидела за рабочим столом. Сначала просто казалось, что тишина давит, но потом все повторялось. Я боюсь быть одна. Чаще такое случается вечером, а темных зимних вечеров я вообще не выношу. Нашла для себя идеальный способ — бежала к маме или подруге, много разговаривала, пыталась объяснить, что со мной происходит, или просто болтала, чтобы отвлечься. Антон,

житель Барнаула , 22 года: Я боюсь электричества — искрящихся розеток, проводов и прочего. Пять лет назад у меня в руках взорвался кипятильник — это было в пансионате в Абхазии. С тех пор остался очень сильный страх. Максим,

житель Барнаула , 24 года: Я всегда спокойно летал, а потом посмотрел видео с авиакатастрофой — испугался очень сильно. Стал замечать, что таких аварий случается много. Однажды напился с друзьями и просто проспал весь полет. Последний раз настолько сильно боялся лететь, что вышел из самолета. Меня трясло, я чуть в обморок не упал. Не смог побороть свой страх.

Как вылечить фобию

На первых этапах специалист советует обратиться к психологу, который специализируется на тревожных расстройствах.

Самолет. Посадка. СС0

Бывает и такое: человек не осознает, что у него психическое заболевание, а фобия — это лишь следствие. Тогда психолог направит к психиатру, чтобы лечить причину, на фоне которой появился страх.

Если у человека нет психического заболевания, то победить фобию может помочь психолог. Необязательно и использование медикаментов. Они могут сыграть положительную роль только на первоначальном этапе, чтобы человек мог выспаться и отдохнуть.

Евгений Юдин,

барнаульский психолог:

Человек должен исследовать свой страх. Понять, чего он боится и почему хочет этого не бояться. Важно сформировать для себя мотивацию и осознать, для чего нужно избавиться от фобии. А затем сформировать совокупность ситуаций этого страха и поделить на какие-то кусочки. Например, от самого безобидного — «я меньше всего боюсь читать или разговаривать про самолеты» (этот страх можно оценить на троечку) до самого интенсивного — «гораздо страшнее для меня оказаться в аэропорту» (уже 5 баллов). Пик — 10 баллов, когда человек уже зашел в самолет. Через наблюдение надо выстроить иерархию страхов. И пережить их сначала в своем воображении, а потом на практике.

По словам Евгения Юдина, чтобы избавиться от фобии, человеку придется столкнуться с собственными страхами, испытать максимальный дискомфорт. Итог такой работы — проработанный страх и разрешенная ситуация.