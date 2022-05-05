- Терапевт
- Педиатр
- Пульмонолог
- Эндокринолог
- Кардиолог
- Кардиохирург
- Дерматовенеролог
- Гинеколог
- Акушер- гинеколог
- Детский гинеколог
- Маммолог
- Гастроэнтеролог
- Уролог/Нефролог/Андролог
- Невролог
- Нейрохирург
- Хирург
- Онколог.
Многопрофильные:
- МСК — мультиспиральная компьютерная томография.
- Компьютерная томография с введением контрастного вещества.
- УЗИ на аппарате экспертного уровня специалистами высокой квалификации.
- Пункции под контролем УЗИ.
Эндоскопическое отделение:
- ФГС,
- ФГДС,
- колоноскопия (в том числе с хромоскопией)
Возможность проведения исследования под наркозом. Запись исследования на электронный носитель.
В кардиологии:
- ЭКГ (эхокардиография)
- Суточный Мониторинг по Холтеру
В эндокринологии:
- Измерение глюкозы на приеме
- Шестисуточное мониторирование сахара крови
В гинекологии:
- Кольпоскопия
- УЗИ.
- Существует возможность комплексного обследования всего организма.
- Используется современное, экспертное оборудование для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
- Врачи обладают опытом работы более 15 лет, регулярно повышают свою квалификацию.
- Отличное качество обслуживания. Пребывание пациентов максимально удобное и комфортное.
- Строго соблюдаются правила дезинфекции и стерилизации. Все материалы сертифицированы и закуплены у официальных поставщиков.
- все виды анализов,
- CHECK-UP программы*,
- процедурный кабинет,
- дневной стационар,
- больничные листы.
При необходимости и по показаниям врачи медицинского центра способствуют маршрутизации, госпитализации пациентов в стационары, хирургические отделения по полису ОМС в Барнауле, а также за его пределами по направлениям: кардиохирургия, гинекология, урология, онкология и др.
* чек-ап программы
Медицинский центр «Астра»
Адрес: г. Барнаул. ул. Партизанская, 169
Сайт: astra-barnaul.ru
Тел.: +7 (3852) 59 10 49 (регистратура)
WA +7 (995) 245 38 65
WA +7 (995) 543 98 43
Режим работы:
- ежедневно — с 8:00 до 20:00
- суббота — с 8:00 до 15:00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА