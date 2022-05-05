5 мая
Алтайское поле
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Здоровье

Ваше здоровье — наша забота! 4 причины посетить медицинский центр «Астра»

Медицинский центр «Астра» — это современное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, которое предоставляет медицинские услуги высокого качества пациентам любого возраста в максимально комфортных для них условиях и в удобное время. Для этого в нашем центре внедряются современные методы диагностики и лечения, персонал проходит курсы повышения квалификации.

Медицинский центр «Астра»
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Опытные специалисты
Медицинский центр «Астра»
  • Терапевт
  • Педиатр
  • Пульмонолог
  • Эндокринолог
  • Кардиолог
  • Кардиохирург
  • Дерматовенеролог
  • Гинеколог
  • Акушер- гинеколог
  • Детский гинеколог
  • Маммолог
  • Гастроэнтеролог
  • Уролог/Нефролог/Андролог
  • Невролог
  • Нейрохирург
  • Хирург
  • Онколог.
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Широкие методы диагностики

Многопрофильные:

  • МСК — мультиспиральная компьютерная томография.
  • Компьютерная томография с введением контрастного вещества.
  • УЗИ на аппарате экспертного уровня специалистами высокой квалификации.
  • Пункции под контролем УЗИ.

Эндоскопическое отделение:

  • ФГС,
  • ФГДС,
  • колоноскопия (в том числе с хромоскопией)

Возможность проведения исследования под наркозом. Запись исследования на электронный носитель.

В кардиологии:

  • ЭКГ (эхокардиография)
  • Суточный Мониторинг по Холтеру

В эндокринологии:

  • Измерение глюкозы на приеме
  • Шестисуточное мониторирование сахара крови

В гинекологии:

  • Кольпоскопия
  • УЗИ.
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Преимущества центра
  • Существует возможность комплексного обследования всего организма.
  • Используется современное, экспертное оборудование для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
  • Врачи обладают опытом работы более 15 лет, регулярно повышают свою квалификацию.
  • Отличное качество обслуживания. Пребывание пациентов максимально удобное и комфортное.
  • Строго соблюдаются правила дезинфекции и стерилизации. Все материалы сертифицированы и закуплены у официальных поставщиков.
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Для наших клиентов доступны:
  • все виды анализов,
  • CHECK-UP программы*,
  • процедурный кабинет,
  • дневной стационар,
  • больничные листы.

При необходимости и по показаниям врачи медицинского центра способствуют маршрутизации, госпитализации пациентов в стационары, хирургические отделения по полису ОМС в Барнауле, а также за его пределами по направлениям: кардиохирургия, гинекология, урология, онкология и др.

* чек-ап программы

Медицинский центр «Астра»

Адрес: г. Барнаул. ул. Партизанская, 169
Сайт: astra-barnaul.ru

Тел.: +7 (3852) 59 10 49 (регистратура)
WA +7 (995) 245 38 65
WA +7 (995) 543 98 43

Режим работы:

  • ежедневно — с 8:00 до 20:00
  • суббота — с 8:00 до 15:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
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