Медицинский центр « Астра » — это современное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, которое предоставляет медицинские услуги высокого качества пациентам любого возраста в максимально комфортных для них условиях и в удобное время. Для этого в нашем центре внедряются современные методы диагностики и лечения, персонал проходит курсы повышения квалификации.

1 Опытные специалисты Медицинский центр «Астра» Терапевт

Педиатр

Пульмонолог

Эндокринолог

Кардиолог

Кардиохирург

Дерматовенеролог

Гинеколог

Акушер- гинеколог

Детский гинеколог

Маммолог

Гастроэнтеролог

Уролог/Нефролог/Андролог

Невролог

Нейрохирург

Хирург

Онколог.

2 Широкие методы диагностики Многопрофильные: МСК — мультиспиральная компьютерная томография.

Компьютерная томография с введением контрастного вещества.

УЗИ на аппарате экспертного уровня специалистами высокой квалификации.

Пункции под контролем УЗИ. Эндоскопическое отделение: ФГС,

ФГДС,

колоноскопия ( в том числе с хромоскопией) Возможность проведения исследования под наркозом. Запись исследования на электронный носитель. В кардиологии: ЭКГ ( эхокардиография)

эхокардиография) Суточный Мониторинг по Холтеру В эндокринологии: Измерение глюкозы на приеме

Шестисуточное мониторирование сахара крови В гинекологии: Кольпоскопия

УЗИ.

3 Преимущества центра Существует возможность комплексного обследования всего организма.

Используется современное , экспертное оборудование для профилактики , диагностики и лечения заболеваний.

экспертное оборудование для профилактики диагностики и лечения заболеваний. Врачи обладают опытом работы более 15 лет , регулярно повышают свою квалификацию.

регулярно повышают свою квалификацию. Отличное качество обслуживания. Пребывание пациентов максимально удобное и комфортное.

Строго соблюдаются правила дезинфекции и стерилизации. Все материалы сертифицированы и закуплены у официальных поставщиков.

4 Для наших клиентов доступны: все виды анализов,

CHECK-UP программы*,

процедурный кабинет,

дневной стационар,

больничные листы.

При необходимости и по показаниям врачи медицинского центра способствуют маршрутизации, госпитализации пациентов в стационары, хирургические отделения по полису ОМС в Барнауле, а также за его пределами по направлениям: кардиохирургия, гинекология, урология, онкология и др.

* чек-ап программы

Медицинский центр «Астра»

Адрес: г. Барнаул. ул. Партизанская, 169

Сайт: astra-barnaul.ru

Тел.: +7 (3852) 59 10 49 (регистратура)

WA +7 (995) 245 38 65

WA +7 (995) 543 98 43

Режим работы:

ежедневно — с 8:00 до 20:00

суббота — с 8:00 до 15:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА