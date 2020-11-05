Вечный клапан для сердца создали российские ученые

Российские ученые объявили о новой уникальной разработке. Речь идет об искусственном биоклапане для сердца, пишет ТАСС . Аналогов ему нет нигде в мире.

Устройство создано специалистами компании «Кардиотехника» и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

После имплантации пациенту не придется принимать лекарства, а сам биоклапан может служить всю жизнь.

Он не подвергается износу и воспалениям, в отличие от существующих искусствнных имплантатов. Они выходят из строя в течение 6−12 лет.

Имплантировать такой биоклапан можно в любом возрасте, пишет bfm.ru. Он будет «родным» для пациента, а качество жизни после операции вернется на уровень, когда пациент был здоров, утверждают разработчики.