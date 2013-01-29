Великая китайская угроза: масштабы эпидемии коронавируса превзошли вспышку атипичной пневмонии 2003-го

Масштабы распространения нового коронавируса 2019-nCoV за месяц превзошли произошедшую в 2002—2003 годах вспышку атипичной пневмонии (тяжелого острого респираторного синдрома), длившуюся более полугода, сообщает ТАСС.

Число зараженных в ходе вспышки атипичной пневмонии, длившейся с конца 2002 года по август 2003 года, составило 5327 человек. 349 случаев тогда завершились летальным исходом, пишет bfm.ru. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет 6052, сообщает South China Morning Post.

От пневмонии нового типа умерли уже 132 человека, инфицированы 5 974, следует из опубликованного 29 января утром заявления Государственного комитета по делам здравоохранения КНР — менее чем за месяц.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом встретился с китайским лидером в Пекине. Си Цзиньпин окрестил коронавирус «дьяволом».

Перелеты из Сибири в Поднебесную

Авиакомпания NordStar приостанавливает перевозки российских туристов в Санью из-за распространения в КНР коронавируса.

Мера продлится до 22 марта.

«Рейсами авиакомпании NordStar будет осуществляться только вывоз туристов из Саньи в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении перевозчика.

В компании пояснили, что клиенты, приобретавшие перелет в рамках турпакета оператора «РусьТур», могут обратиться по месту совершения покупки.

NordStar летала на Хайнань, в частности, из Новосибирска.

S7 Airlines, также выполняющая рейсы в Китай из Новосибирска, заявила о возможности обмена или возврата билетов.

«S7 Airlines предлагает пассажирам возможность оформить вынужденный возврат или обмен авиабилетов, если маршрут перелета содержит направления в/из Китая или Гонконга с вылетом в период с 24 января по 10 февраля 2020 года включительно. Пассажиры могут обменять авиабилеты с сохранением тарифа и маршрута на даты вылета не позднее 29 февраля 2020 года», — цитирует сообщение авиакомпании ТАСС.

Больничные койки

Тысячи коек для зараженных коронавирусом готовят в Новосибирске, сообщает vn.ru.

Центр вирусологии

Руководитель Новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в лабораториях центра разрабатывают две вакцины против смертельного штамма. Их прототипы в июне уже должны пройти первые исследования. Ранее специалисты «Вектора» разработали средство для диагностики нового коронавируса.