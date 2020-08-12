Верблюжья моча, навоз: «самопальные» методы лечения коронавируса стоили жизни сотням людей

Верблюжья моча, раствор хлорки и метанол — дезинформация, рожденная из слухов и теорий заговора, связанных с коронавирусом, унесла жизни сотен людей по всему миру с начала пандемии, пишет Stern.

Тысячи людей были госпитализированы из-за дезинформации в социальных сетях. Данные, собранные группой международных ученых, относятся к периоду с декабря 2019 года по апрель 2020 года.

Индийцам рекомендовали употреблять коровью мочу или навоз, чтобы защитить себя от инфекции. В Саудовской Аравии верблюжья моча с известью рекламировалась как чудо-оружие против Sars-CoV-2. Потребление высококонцентрированного алкоголя для якобы дезинфекции тела стоило жизни 800 человек во всем мире. Около 5900 поверивших в исцеление попали в больницу после употребления метанола, 60 из них ослепли.

Исследователи изучили более 2300 отчетов на 25 языках из 87 стран.

Они уверены — помимо пандемии существует еще и «инфодемия», пишет bfm.ru. Они призвали правительства и международные организации тщательнее отслеживать дезинформацию о коронавирусе в интернете, разоблачать ее, и «работать в социальных сетях для распространения корректной информации».

Исследование опубликовано в Американском журнале тропической медицины и гигиены.