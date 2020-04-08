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Здоровье

Вероника Скворцова объяснила, когда в России будет пик и спад коронавируса

Около 10−14 дней осталось до выхода на «плато» с коронавирусной инфекцией, а затем эпидемия некоторое время продержится и пойдет на спад, завила в эфире телеканала «Россия 24» бывший министр здравоохранения РФ, а ныне руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Она уточнила, что такая информация получена благодаря работе лучших групп прогнозирования, в которые входят математики и биологи.

Вероника Скворцова также добавила, что развитие ситуации с коронавирусом сравнимо с синусоидой.

Что касается «спуска» с так называемого «плато» коронавирусной инфекции, то исходя из прогноза, он займет примерно столько же времени, что и подъем на него.

По оценкам экспертов, Россия будет находиться на этом «плато» до первой декады-середины июня.

Ситуация с коронавирусом в России и мире

Пандемия коронавируса в данный момент охватила 184 страны. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, на планете зафиксировано более 1,2 миллиона больных COVID-19.

Более 67 тысяч человек умерли в результате этого заболевания.

В России выявили 7497 случаев заболевания COVID-19. В нашей стране 494 человека излечились от коронавируса, 58 скончались.

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