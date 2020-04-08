Вероника Скворцова объяснила, когда в России будет пик и спад коронавируса

Она уточнила, что такая информация получена благодаря работе лучших групп прогнозирования, в которые входят математики и биологи.
Вероника Скворцова также добавила, что развитие ситуации с коронавирусом сравнимо с синусоидой.
Что касается «спуска» с так называемого «плато» коронавирусной инфекции, то исходя из прогноза, он займет примерно столько же времени, что и подъем на него.
По оценкам экспертов, Россия будет находиться на этом «плато» до первой декады-середины июня.
Ситуация с коронавирусом в России и мире
Пандемия коронавируса в данный момент охватила 184 страны. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, на планете зафиксировано более 1,2 миллиона больных COVID-19.
Более 67 тысяч человек умерли в результате этого заболевания.
В России выявили 7497 случаев заболевания COVID-19. В нашей стране 494 человека излечились от коронавируса, 58 скончались.